Giubileo | ‘tra governo e Santa sede c’è un’ottima sinergia’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024), il sindaco di Roma Roberto Gualtieri non ha dubbi: “c’è un ottima sinergia tra, comune e regione” In vista del prossimo, il Sindaco di Roma e Commissario per l’evento, Roberto Gualtieri, ha espresso ottimismo riguardo alla preparazione della Capitale per accogliere i milioni di pellegrini attesi da tutto il mondo. Nonostante gli intoppi iniziali dovuti alla crisi politica dell’estate 2022, le autorità stanno lavorando senza sosta per garantire che Roma sia pronta a mostrare il suo meglio. Gualtieri-Ansa-Notizie.comGualtieri ha sottolineato come l’impegno profuso negli ultimi mesi abbia permesso di recuperare i ritardi accumulati non solo a causa della recente crisi politica ma anche per quelli pregressi legati alla manutenzione e alle infrastrutture cittadine.