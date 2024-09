Finisce un’epoca in Brianza chiude la fabbrica delle maniglie Valli | a rischio 36 posti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Renate (Monza e), 4 settembre 2024 – Dopo 90 anni di storia, lo stabilimentoi battenti: avviata la comunicazione per il licenziamento collettivo dei 36 dipendenti. I eri mattina sono partite quasi in contemporanea da San Giovanni in Persiceto (Bo), sede di Asso Abloy Italia, leader mondiale dei sistemi di chiusura che dal 2008 ha acquisito l’azienda brianzola, la Pec ufficiale diretta alle organizzazioni sindacali per comunicare l’apertura della procedura per il licenziamento collettivo e quella ai clienti per annunciare l’interruzione della raccolta di nuove commesse. "Nonostante tutti gli investimenti e gli interventi effettuati nel corso degli ultimi anni, l’andamento negativo del ramo di azienda ““ ha purtroppo raggiunto una gravità oggettivamente imprevedibile”, scrive Alessio Vezzaro, amministratore delegato di Assa Abloy Italia.