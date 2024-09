Festivaletteratura Mantova apre con Carrère Guerre frontiere tecnologie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sono le star della letteratura Emmanuele Colum McCann ad aprire oggi il “2024” a, uno degli eventi culturali più attesi dell’anno, dedicato a incontrare autori e autrici, a letture, spettacoli e molto altro. L’autore di Limonov è al festival con Ucronia (Adelphi), una sua opera giovanile e rielaborazione della sua tesi di laurea pubblicata in Francia nel 1986 con il titolo Lo stretto di Bering, in cui esplora come avrebbe potuto essere la storia se le cose fossero andate diversamente; McCann è invece atteso con il suo nuovo romanzo Una madre (Feltrinelli), scritto con Diane Foley per raccontare la storia del figlio James W. Foley, il giornalista americano rapito e poi decapitato dall’Isis nel 2014.