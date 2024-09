È morto James Darren attore di Star Trek | Deep Space Nine e T J Hooker | aveva 88 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Èdi “” Èall’età di 88, cantante, regista enoto per i suoi ruoli nel film Gidget – I cavalloni e nelle serie T.J.. L’interprete era stato ricoverato in ospedale per la sostituzione programmata della valvola aortica, poi posticipata per via di alcuni problemi di salute. Ritornato in clinica, si è spento nella notte tra domenica 1 lunedì 2 settembre. “Fortunatamente non ha sofferto” ha dichiarato il figlio Jim Moret a Entertainment Weekly. “È stata una morte serena. La sua famiglia ha potuto esprimere il suo amore per lui e viceversa”. Nato nel 1936 a Philadelphia,ha raggiunto la notorietà grazie al film Gidget – I cavalloni. Raggiunge il successo anche come cantante con il suo brano più famoso che è Goodbye Cruel World.