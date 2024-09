Cos’è il topper l’incubo di ogni proprietario d’albergo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La comodità e il comfort del letto (Bruno Barbieri docet) è uno degli aspetti maggiormente considerati, insieme al livello di pulizia, per valutare la qualità di una camerae della struttura stessa. Per questo motivo da qualche tempo si fa ricorso ad un accessorio diventato per molti insostituibile. Si tratta del, ossia una sorta di materassino trapuntato che viene inserito proprio tra il materasso e il coprimaterasso. Questo per rendere più gradevole il contatto del corpo con il letto. Dalla messa in onda del programma 4 hotel, condotto da Bruno Barbieri, nessuno in Italia conosceva il ruolo chiave di un. Invece, grazie ai proseliti dello chef più esigente del piccolo schermo, questo accessorio è diventato un vero oggetto di culto.