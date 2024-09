Chi vo’ grazia ‘a Mamma Schiavona saglie la muntagna | torna la Juta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa tradizione che si rinnova nel presente. Non una semplice rievocazione ma la capacità di far rivivere il passato rivestendolo del linguaggio del presente per proiettarlo nel futuro. Con queste premessa scatta il conto alla rovescia per la 26esima edizione dellaa Montevergine, sul Cammino di San Guglielmo.Tre serate di grande festa, dal 10 al 12 settembre 2024, dedicate alla Madonna di Montevergine, “” con tanti imperdibili appuntamenti con la direzione artistica del prof. Luigi Marciano e dal coordinamento di Salvatore Cassese. È questo lo spirito che, fin dalla sua rinascita sul finire degli anni Novanta, anima un’edizione dopo l’altra del grande movimento popolare che risale lungo le pendici del Monte Partenio, confluendo nel grande rito – sacro e profano ad un tempo – dellaa Montevergine.