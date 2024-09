Carriolo Vigili fuoco | Ritorno stimolante in Sicilia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Palermo, 4 set. (Adnkronos) – “Per me è unimportante e. Sento la responsabilità del coordinamento e la gestione dei nove comandi provincialini”. Con queste parole, il nuovo Direttore regionale deidelin, ing. Agatinodi presenta ai giornlisti nella sede della Direzione regionale di piazza Verdi a Palermo. Quello diè una Palermo, perché qui aveva diretto il comando provinciale dal 2019 al 2021 “in pieno periodo Covid”, come sottolinea lo stesso. “Incercherò di profondere il massimo sforzo per un coordinamento dei nove comandi provinciali per l’attività di soccorso e una attenzione particolare sarà rivolta alla campagna antincendio boschivo in tutta l’isola. A condizionare in modo significativo l’eventi incendiario è il vento, che consente la facile propagazione”, dice.