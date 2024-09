Caldo record il fiume Po è un brodo | temperature fino a 30 gradi Rischio moria di pesci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ferrara, 4 settembre 2024 – Cala l’ecoscandaglio nel Grande, vede passare sotto il filo dell’acqua i, qualche rottame sul fondo, la vegetazione che oscilla nella corrente. E soprattutto, gli occhi al monitor sulla prua della barca, vede quella temperatura, che sale. Scuote la testa, preoccupato, Andrea Poggioli, 40 anni. Il Po la sua seconda casa, appena stacca e finisce di lavorare, lui e il figlio Ludovico, 12 anni, salgono in barca per andare a caccia di siluri, carpe, cefali. Anche in questi giorni, il sole che sembra cuocere su quello specchio che riflette le rive. “La temperatura si è alzata, e non di poco – afferma – durante il giorno si è assestata su 28, 29. Nelle ore più calde, intorno all’una, arriva a 30. L’acqua è troppo calda. E dove il fondo è basso, è pure peggio”. Acqua termale, unche stagna nelle insenature.