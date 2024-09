Calcio a 5 il Cus punta sui ragazzi del vivaio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Come tradizione, per "politica aziendale" volta ad azzerare spese sul mercato o di stipendi in puro spirito dilettantistico, il Cus Macerata ha deciso di mantenere inalterata o quasi la rosa che ha centrato la permanenza nella serie B dia5. Il team ha iniziato la preparazione in vista del terzo torneo nazionale di fila, anticipato dalla Coppa della Divisione che scatterà il 21 settembre (contro la Nuova Juventina). Il Cus darà spazio ai talenti dele i cambiamenti ad oggi (potrebbe arrivare un portiere) sono solo due: Tommaso Ricchitelli, acquistato dai Fight Bulls, e Rocco Menichelli, ex settore giovanile. Questa la rosa 2024-2025.