Aumento della Tari Brancaleoni attacca | | Comunicazioni errate

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’incrementoffario per la raccolta dei rifiuti introdotto dal gestore del servizio, Clara, è stato calmierato dal Comune. Come comunicato alla cittadinanza, la società Clara Spa, in accordo con l’amministrazione comunale, provvederà ad applicare le riduzioni sulla2024 utili a coprire l’incrementoffario del 4,5% rispetto allo scorso anno e a prevedere un’ulteriore riduzioneffa. Le riduzioni saranno applicate nell’ultima bolletta dell’anno relativa al quarto trimestre e che avrà scadenza il 15 novembre 2024, al fine di determinare l’esatto importo del conguaglio in favore di cittadini e imprese. Si tratta di 75 mila euro, comprensive di Iva e Tefa, il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale.