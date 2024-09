Agatha All Along | ecco quale posto la serie occupa nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Alllanel MCU Abbiamo vistoHarkness per l’ultima volta in WandaVision e, con Teen (che si pensa sia Billy Maximoff) pronto a liberarla dall’incantesimo della Strega Scarlatta, ci aspettiamo cheAllriprenda da dove si era interrotto quello show. Parlando con IGN di come laDisney+ si inserisce nel più ampio MCU, lo sceneggiatore capo Jac Schaeffer ha confermato che si svolge principalmente nel proprio angolo di questo mondo condiviso, con un’attenzione particolare all’importanza di Westview in queste vicende magiche. “Con WandaVision eAll, sono entrambi nel loro piccolo universo, e per me è legato a Westview”, ha spiegato lo showrunner. “Sono un fan di Buffy. L’idea che una città sia una sorta di vortice di energia soprannaturale è molto bella.