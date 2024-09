Valencia Rafa Mir arrestato | accuse di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su sportface

L'attaccante spagnolo delMir, è statodalla Guardia Civil iberica con l'accusa di "aggressione" in un episodio, avvenuto nell'abitazione del calciatore, in cui sarebbero rimaste coinvolte due donne. Classe 1997, Mir sarebbe stato denunciato da una delle due vittime della presunta aggressione, insieme a un altro uomo. A riportarlo sono i media iberici, tra questi l'agenzia di stampa Efe. Passato in prestito aldal Siviglia nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, stamane Mir non era presente all'allenamento della sua attuale squadra, riporta la stampa sportiva locale.