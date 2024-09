UeD Alessandro dà scarpina rosa a Roberta sul red carpet | fan in delirio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 3 settembre 2024) La storia d'amore traDi Padua eVicinanza non potrebbe andare meglio di così. I due, infatti, di recente hanno anche annunciato la volontà di mettere su famiglia con un bambino. Ebbene, questo lieto evento potrebbe essere arrivato. Ieri, infatti, la coppia ha sfilato sul redalla Mostra del Cinema di Venezia. La loro presenza in tale occasione ha generato un certo sgomento, in quanto in molti si sono domandati quale fosse il senso celato dietro la loro apparizione. Ad ogni modo, a lasciare tutti spiazzati è stato un gesto compiuto dall'uomo nei riguardi della sua fidanzata, proprio mentre tutti i riflettori gli puntavano addosso.ha regalato unada neonato a. Cosa avrà voluto dire questo gesto? I fan della coppia non hanno dubbi.