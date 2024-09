Trasferirci vuol dire licenziarci in 30 anni ho visto l’azienda morire Ora garanzie | a Roma la protesta dei lavoratori di Industria italiana autobus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Decine disi sono trovati sotto al ministero delle Imprese e del Made in Italy per chiederesui propri posti di lavoro, dopo la minaccia da parte di Seril (Gruppo Civitillo) del trasferimento coatto – un “licenziamento collettivo“, secondo i sindacati – da Bologna a Flumeri (Avellino) per 77di(ex Bredamenarini). Una procedura aperta lo scorso 2 agosto e poi congelata, tra proteste sindacali e richieste istituzionali, oggi nuovamente stoppata, al di là delle intenzioni del, nel corso di un nuovo vertice atra governo,stessa e le rappresentanze di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl. “Su richiesta sindacale e su intervento sia del Mimit sia della Regione Emiliagna, è stata oggi bloccata la volontà di riaprire la procedura di trasferimento della produzione da Bologna a Flumeri.