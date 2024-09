Torna Montrucchio con gli incontri al buio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)l’amore su Real Time con la ripartenza di Primo appuntamento, il fortunato dating show condotto da Flaviodedicato ai single in cerca dell’anima gemella. Da stasera (ore 21,20) sul canale 31 continua la stagione 2024, ma già dall’autunno cominceranno le riprese per il prossimo anno. "Non facciamo in tempo a terminare un’edizione che cominciano le riprese per quella successiva", commenta, dal 2019 nel ruolo di “re di cuori“. È soddisfatto di quello che in origine era "un esperimento, ma che ora va in onda praticamente tutto l’anno", anche grazie alle versioni Crociera e Hotel. In ogni puntata del reality due persone che non si sono mai viste prima, entrambe single, si siedono a un tavolo della tenuta Sant’Antonio a Tivoli per un appuntamento alal termine del quale scelgono se rivedersi per una seconda volta oppure no.