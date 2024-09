Tecnologia un sistema basato sull’IA monitora le strade durante le alluvioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Un nuovosull’intelligenza artificiale in grado di integrare dati da sensori esistenti e nuovi per valutare lo stato dellepiogge forti ed eventi alluvionali. E’ quanto sviluppato dai ricercatori della Rice University che hanno dato conto dei propri risultati su ‘Reliability Engineering & System Safety’. Il framework utilizza dati provenienti da fonti quali avvisi sul traffico, telecamere e persino velocità del traffico, e sfrutta l’apprendimento automatico e la fusione dei dati per prevedere se una strada e’ allagata o meno.