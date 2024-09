Si lancia dal Monte Cornizzolo e si schianta contro la parete | muore pilota di parapendio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Cesana Brianza (Lecco), 3 settembre 2024 – Undidi 46 anni è morto in seguito a un incidente verificatosi sul. Dopo essersito dall’altura, lo sportivo si èto primaunadi roccia e poi è precipitato al suolo, da un'altezza di parecchi metri. L’allarme Il 46enne, un italiano, era decollato dalla zona di salto nel pomeriggio, senza però mai raggiungere il punto di atterraggio. Inoltre non rispondeva nemmeno al cellulare. Prima che diventasse buio è così scattato l'allarme. Da terra si sono subito messi in marcia per cercarlo i tecnici del Soccorso alpino della stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana, mentre dall'aeroporto di Malpensa sono decollati i Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero.