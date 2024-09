Si aggiudica un vitalizio da oltre 1 7 milioni di euro con il ‘Gratta e Vinci’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 3 settembre 2024) QUARRATA – Unda1.7diper un fortunato giocatore di Quarrata. A segnare la vincita è l’agenzia specializzata Agimeg. Un giocatore ha probabilmentge cambiato vita grazie a un tagliando del Gratta e Vinci Il Turista per Sempre, acquistato nella rivendita di via Vecchia Fiorentina 385 a Quarrata, in provincia di Pistoia. Acquistando il tagliando dal costo di 5, il vincitore si èto undel valore complessivo di 1.768.625. La vincita comprende un premio immediato di 300mila, 6milaal mese per 20 anni e un bonus finale di 100mila. Ora è caccia al fortunato vincitore: non si sa se si tratti di un abituale frequentatore della rivendita o una persona solamente di passaggio.