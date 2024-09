 Sardegna | 28enne in fin di vita dopo una rissa nel parcheggio della discoteca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) Giuseppe Mannoni, originario di Thiesi, ora è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Nuoro,aver sbattuto la testa neldi una notadi Baja Sardinia. Ci sarebbe anche già una denuncia. Sta lottando tra lae la morte Giuseppe Mannoni, il giovane che a fine agosto è rimasto coinvolto in unaneldi un famoso locale notturnoCosta Smeralda. “Peppe”, come lo chiamano gli amici, lo scorso 28 agosto è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro. I medici l’hanno operato con urgenza per un bruttissimo ematoma celebrale provocato, molto probabilmente, da una caduta in terra – hanno ricostruito i carabinieri – nata da uno spintone ricevuto durante una. Tra tutti il giovane è stato quello ad avere la peggio.