Queer | la recensione del film di Luca Guadagnino con Daniel Craig – Venezia 81

(Di martedì 3 settembre 2024): ladeldicon81 Dopo Bones and All del 2022, che valse a Taylor Russell il premio Marcello Mastroianni per la migliore promessa,torna in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, lo fa con un ambizioso adattamento dal romanzo, il secondo di William Burroughs, un racconto denso eppure immobile in cui il protagonista è interpretato da. La storia diÈ il 1950. William Lee è un americano sulla soglia dei cinquanta espatriato a Città del Messico. Passa le sue giornate quasi del tutto da solo, se si escludono le poche relazioni con gli altri membri della piccola comunità americana, beve e fuma e cerca compagnia.