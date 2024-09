Quanto la presenza o l’assenza dei papà influisce sui figli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 3 settembre 2024) Negli anni, la famiglia ha subito profondi e non pochi mutamenti, la stessa figura paterna, che oggi sappiamo essere fondamentale per lo sviluppo del bambino, veniva vista come espletamento di una funzione pressoché economica, all’interno di una serie di comportamenti molto autoritari. L’educazione, e l’accudimento deie dellee, è stata per secoli una responsabilità delle sole madri, delle nonne e delle sorelle maggiori. Al padre, in nome del foraggio quotidiano, non si chiedeva collaborazione in casa o nella cura della prole ed in alcuni contesti gli era concessa. Assenza sia in termini fisici che di responsabilità. Oggi sappiamoil ruolo del padre presente, affettuoso, collaborativo sia importantissimo inin grado di influenzare positivamente vari aspetti della crescita di un bambino/a, sia a livello emotivo che cognitivo.