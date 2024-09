Presentazione anche a Festambiente Tutti Insieme sportivamente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) "", il progetto della Provincia volto a coniugare lo sport e l’inclusione, promosso all’interno del "Game Upi,in campo nessuno escluso", è stato presentato alla 36^ edizione di. Finanziato dal ‘Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale’ e promosso dall’Unione Province Italiane, Game Upi coinvolge 20 Province vincitrici di un finanziamento per la messa in campo di attività di sensibilizzazione sull’importanza della diffusione della pratica sportiva e dello sviluppo di abilità motorienei giovani con disabilità. L’evento finale del progetto è rappresentato dai ‘Giochi interprovinciali’, che si svolgeranno per due giorni a Latina ad ottobre.