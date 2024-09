Precipita un ultraleggero in Friuli muore una ragazza di 15 e l' istruttore

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - È in corso un'inchiesta per accertare le cause che hanno determinato ieri lo schianto con conseguente incendio di unnei pressi dell'aviosuperficie di Premariacco (Udine) che ha causato la morte dei due giovani occupanti: una, di 15 anni, studentessa, di Roveredo in Piano (Pordenone), e il suodi volo, un giovane di 31 anni, Udine. Il velivolo èto durante un volo di ambientamento e, una volta caduto, ha preso fuoco con le fiamme che hanno causato ai due occupanti gravissime ustioni. Le loro condizioni si sono aggravate con il passare delle ore tanto che nel corso della notte sono deceduti. Area e resti sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri su disposizione della Procura.