Portonovo parcheggio selvaggio | Nessuna multa sicurezza a rischio

(Di martedì 3 settembre 2024) "Auto parcheggiate ovunque e nessuno chenemmeno se si chiamano gli ausiliari del traffico. Aormai è il far west". A dirlo è Andrea Fabi, residente nella baia che domenica si è trovato davanti all’ennesima congestione di traffico e veicoli diretti al mare. "Già alle 10 ho trovato diverse auto parcheggiate attorno alla piccola rotatoria deldel lago grande, dietro i ristoranti in zona molo – spiega Fabi – tutte in divieto ovviamente e che creavano intralcio alla viabilità. Ho segnalato la cosa all’ausiliario del traffico che stava alla rotatoria in alto, a monte. Nonostante infatti i semafori rossi dei parcheggi continuava a non fermare le auto che volevano scendere. Mi ha risposto che era stato già avvertito e che aveva segnalato il problema alla pattuglia dei vigili urbani che erano stati già giù.