Pier Giorgio Bellocchio a Venezia 81 | Fermarsi a pensare diventa una colpa | Intervista

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 3 settembre 2024) Abbiamoto in esclusiva81 durante la presentazione del corto del fratello Marcointitolato Se posso permettermi – Capitolo II. Nella chiacchierata è emersa una critica alla società di oggi nella qualeè quasi unain quanto occorre sempre e solo agire. Ecco cosa ci ha detto riguardo ai personaggi che sono protagonisti del corto, soprattutto in merito a Fausto ed Edoardo. In merito a questo corto Marcoha voluto sottolineare che il personaggio di Fausto: “è parte di me, di mio fratello Alberto, di mio fratello, di tutti i miei fratelli e sorelle e dei miei figlied Elena. A differenza di Fausto, però, nel bene e nel male tutti abbiamo lavorato e lavoriamo, anche se siamo ben oltre l’età della pensione”.