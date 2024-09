Perché Riccardo Cuor di leone si chiamava così?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 3 settembre 2024) Il regno diI d’Inghilterra è durato solamente dieci anni, nello specifico dal 1189 al 1199. Nonostante questo tempo piuttosto breve, però, il sovrano è riuscito a diventare dei più conosciuti e ricordati dell’epoca medievale. Una fama che si deve soprattutto alla letteratura e, in modo particolare, alla volontà di Sir Walter Scott di farlo diventare uno dei personaggi del primo romanzo storico mai scritto.di, infatti, trova spazio nelle pagine di Ivanhoe e della successiva saga da Robin Hood. Qui, in particolare, veste gli abiti di un re giusto in contrapposizione con il fratello, il principe Giovanni.