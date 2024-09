Paralimpiadi 2024 | Mehrzadselakjani il secondo uomo più alto del mondo costretto a dormire sul pavimento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Morteza, meglio conosciuto come Mehrzad, è la stella della nazionale iraniana di sitting volley alledi Parigi. Già campione paralimpico a Rio e Tokyo, ora cerca nuovamente il podio nella capitale transalpina. Ma, che con i suoi 2,46 metri di altezza è attualmente ilpiùdel, è statosuldella Villa de Paris. Il motivo è presto detto: data la sua altezza infatti non riesce ad entrare nel letto. Lo ha riferito il team leader iraniano, Hadi Rezaeigarkani: “Mehrzad non abbia ricevuto un letto personalizzato, come a Tokyo, e questo lo ha portato a doverper terra. Ciononostante però è concentrato sul suo obiettivo, quello di confermarsi campione olimpico“.