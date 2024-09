Padre e genero litigano furiosamente per strada | la situazione finisce fuori controllo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 3 settembre 2024) Una dura litigata trae suocero sfocia in una rissa che costringe la polizia a intervenire, tanti i dubbi intorno alla vicenda La polizia di Tomakomai, una città situata nella regione di Hokkaido, in Giappone, ha arrestato due uomini, di 57 e 34 anni, con l’accusa di aver disturbato la quiete pubblica, suocero e suoe si sono, infatti, scontrati in una violenta discussione che è sfociata anche in pugni in faccia sul marciapiede di una delle vie della città . Erano le 22:10 di mercoledì sera e questo avvenimento ha attirato l’attenzione di molti passanti, i quali hanno prontamente chiamato le autorità per denunciare quanto stava accadendo. La polizia arresta due parenti che(Pixabay) – Notizie.comSecondo quanto riportato da alcuni media locali, il tasso alcolico dei due, al momento dell’arresto, era molto elevato, oltre i limiti consentiti.