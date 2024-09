Osimhen-Galatasaray affare fatto | Trattativa gestita da Manna senza Calenda

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 3 settembre 2024)ha gestito personalmente il trasferimento ale Micheli hanno concluso l’operazionel’agente. Victorè a un passo dal. Il Mattino rivela i dettagli di unalampo che ha visto protagonista l’attaccante nigeriano in prima persona. Secondo il quotidiano napoletano,“ha accettato il trasferimento a Istanbul, dopo aver seguito in prima persona la”. Il bomber è già volato in Turchia, arrivando nel cuore della notte. La peculiarità dell’sta nel ruolo marginale dell’agente Roberto. Il Mattino sottolinea: “Non si fida più di nessuno, hatutto da solo e ha rinunciato persino ad andare in Nigeria, pur di gestire direttamente la faccenda”. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha giocato un ruolo chiave nella conclusione dell’operazione.