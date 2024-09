Mosca cavallina invasione sulla costa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) COMACCHIO Un insetto particolarmente fastidioso sta proliferandocomacchiese. E anche dannoso per gli equidi (cavalli e asini) che, oltre a subire malessere per le punture, rischiano anche infezioni. A sollecitare maggior attenzione è il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni: "Da quando sono in vigore le disposizioni per la tutela della qualità dell’aria che vietano abbruciamenti di scarti vegetali in campagna per la fertilizzazione dei terreni, aziende agricole piccole e grandi impiegano grosse quantità di concimi naturali di derivazione animale nei campi. Concimi che, come richiede la normativa, debbono essere distribuiti nei terreni entro 24-48 ore, mescolati al terreno e bagnati con acqua".