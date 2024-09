Morte a Venezia Trionfa Almodóvar | | L’eutanasia è un diritto d’amore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) È il tema delche si affaccia, prepotente, alla Mostra del cinema di. E ha il volto di Tilda Swinton, asciutta, chirurgica come sempre. Nel film di PedroLa stanza accanto (The Room Next Door), presentato ieri in concorso alla Mostra, è una giornalista, ex corrispondente di guerra, che sa di avere un cancro allo stadio terminale. E, con gli occhi asciutti, annuncia all’amica scrittrice Julianne Moore, ritrovata dopo anni nei quali le loro vite si erano separate, che sta per andare in una bella casa che ha affittato in mezzo ai boschi del New England. Sarà l’ultima vacanza. Un giorno, o più probabilmente una notte, prenderà una pillola che si è procurata, comprandola in qualche sito illegale. Chiede all’amica se la vuole accompagnare, in questa ultima avventura.