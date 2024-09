Louis Vuitton Cup 2024 Luna Rossa domina New Zealand | partenza da applausi degli italiani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Non conta per la classifica, ma conta tantissimo per il morale:stravince contro New, il Defender di America’s Cup, nella quinta giornata del round robin diCup. La squadra italiana, in testa con 4 successi su 4 in classifica, batte i Kiwi (che gareggiano fuori classifica in virtù del pass già in cassaforte per il Match finale) e lo fa con ampio margine. Nel lato finale Newsi ritira: esce dal boundary e viene squalificata. Un capolavoro da manuale di partenze pernel match più affascinante del giorno: il team italiano ha vinto lo start contro Emirates Newe lo ha fatto nel modo più spettacolare. Newè entrata a sinistra in maniera ordinata a 2.10, mentreè entrata nella zona dicon qualche istante di ritardo mure a dritta.