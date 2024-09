Lo Stella Rossa si rinforza prima dell’Inter | ufficiali Krunic e Radonjic!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Proprio nel giorno in cui l’Inter presenta la lista Champions League, lozza i due colpi di mercato. Le novità sono ben note al palcoscenico della Serie A. NOVITÀ – Dopo aver affrontato in trasferta il Manchester City, il primo ottobre l’Inter attenderà a San Siro loper la seconda giornata di Champions League. Anche in vista della partecipazione alla competizione europea, il club di Belgrado pensa are la rosa di Vladan Milojevic. Nella giornata di oggi, infatti, lohazzato due colpi di mercato, che vede protagonisti due volti noti della Serie A. Si tratta di Rade, ex calciatore del Milan e in forze al Fenerbahce da gennaio, e di Nemanjaprelevato dal Torino.