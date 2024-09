Leleivyte sprint vincente E l’Aromitalia sorride

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Si è concluso con una splendida prova il 28° Giro della Toscana femminile per la lituana (residente da tanti anni a Montecatini) Rasa, brillante portacolori del3T Vaiano. Per lei non è arrivato il successo e la maglia rosa di prima in classifica per soli due secondi, ma di fronte ai suoi tifosi e agli sportivi di Montecatini Alto ha conquistato il secondo successo in 4 giorni al Giro vincendo la tappa finale dopo quella che aveva vinto a Serravalle Pistoiese due giorni prima. Rasa ha battuto alloil drappello rimasto al comando, lasciandosi alle spalle la leader della classifica generale, Margot Vanpachtenbeke, e grazie a questa vittoria ha colto la seconda piazza nella graduatoria finale della corsa di Brunello Fanini, distanziata di soli 2 secondi dalla vincitrice.