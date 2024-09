Ladri messi in fuga di notte dal proprietario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Ci sono malintenzionati nella zona tra via Zanardelli e via Croce, a Pantano che amano passeggiare dinei giardini altrui, cercando di entrare negli appartamenti e rubare, anche in presenza dei proprietari. Era già accaduto due volte questa estate e gli episodi si sono moltiplicati negli ultimi giorni. E’ quasi mezza, nel quartiere c’è chi è andato a dormire, soprattutto le persone anziane. Giù le tapparelle dell’appartamento del piano terra, niente sistema di allarme perché non previsto in queste case edificate negli anni ’70 dove si è cresciuti con l’abitudine di lasciare le chiavi infilate nella toppa giorno e. Farlo ora è pericolosissimo, perché c’è chi ne approfitterebbe e agisce anche se è tutto chiuso.