La gioia del ds Stefano Melissano dopo la vittoria Un gol che fa sopportare una spalla lussata | Per me mancano ancora 38 punti alla salvezza

(Di martedì 3 settembre 2024) Sorridente, seppur dolorante per la lussazionerimediata nella sfrenata corsa al gol di Bertola, il ds aquilottoha espresso la sua soddisfazione per il momento dello Spezia, pur non discostandosi dall’obiettivo della: "Felici per ladi domenica, ma in ufficio ho scritto-38, iche, prioritaria per noi. Il presidente Platek ha parlato di costruire un percorso per tornare in A, il focus è mantenere la categoria e rafforzare il senso di appartenenza, poi si vedrà ". Giudizi positivi per il mercato: è mancata la ciliegina sulla torta di un centrale difensivo? "Abbiamo fatto ciò che c’eravamo prefissati, ovvero mantenere la competitività della squadra, non smantellandola, perseguendo l’obiettivo della sostenibilità economica. L’operazione Kouda va in quest’ultima direzione.