La crisi della Moncaro Via alla vendemmia

(Di martedì 3 settembre 2024) "Ben 30mila quintali d’uva Verdicchio buttati in 250 ettari. Per quest’annomancheranno queste uve. Molti vitigni sono invasi dagli infestanti tanto da rendere impossibile la". A parlare è uno dei sociestromessi dal nuovo Cda. "Io ho curato la mia vigna quando ho visto che Moderna era in difficoltà ma ora non trovo braccia disponibili per la raccolta e il rischio è di dover lasciare lì queste splendide uve. Sarebbe un vero peccato" aggiunge. Latra le colline del Verdicchio dei Castelli di Jesi è partita e sta lavorando la cooperativa Terre Cortesi, la maggiore cantina marchigiana e più grande produttore in Italiacelebre Doc (25% di superficie vitata) con una bottiglia su quattro di Verdicchio contrassegnata da proprie etichette.