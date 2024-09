Incendio alla ditta di cavi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Per tutta la giornata di ieri nel capannone dellaMetal press lungo la Valtesino di Ripatransone, sono andati avanti i lavori di ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di verifica della struttura e dei macchinari, dopo l’accaduto nel pomeriggio di domenica. I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto hanno operato sul posto per diverse ore per domare le fiamme che erano divampate nello stabilimento che produced’acciaio, in contrada Cabiano. E’ stato un intervento lungo durante il quale i pompieri hanno dovuto impiegare termoventilatori per svuotare i locali dal fumo che vi si era stratificato e in seguito utilizzare le termo camere per avere la certezza che la temperatura fosse tornatanormalità per iniziare le operazioni di bonifica della zona interessata dall’