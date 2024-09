Il signore degli anelli Ian McKellen vuole tornare a interpretare Gandalf | Non lascerò il ruolo a nessun altro

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – Ottantacinque anni, una caduta dal palco lo scorso giugno mentre recitava a teatro a Londra, ma parlando alla BBC Ianè stato chiarissimo: non ha alcuna intenzione di ritirarsi e se gli offriranno ancora ildine ‘Il’ lo accetterà di certo. Anzi, farà di tutto per non essere sostituito da unattore neliconico dello stregone nato dalla fantasia di Tolkien. A giugno, durante una scena di combattimento in ‘Player Kings’, spettacolo che stava interpretando al Noel Coward Theatre di Londra, Ianè inciampato ed è caduto dal palco. A causa dell’incidente si è rotto un polso e incrinato una vertebra, che gli provocano tuttora dolore. A teatro è stato sostituito e da allora si è preso una pausa.