Il canto di libertà della donne afghane contro l’assurda legge dei talebani La canzone più diffusa è Bella Ciao

(Di martedì 3 settembre 2024) La stretta deiche vietano alleanche di cantare, ha incontrato un primo coraggioso argine. Decine dihanno aderito a una protesta onlinelache proibisce alledi parlare in pubblico e ovviamente di fare musica. La novità maggiore, che riporta ai tempi in cui la musica nel Paese era vietata proprio per volere dei Taliban, rigurda proprio la vocedonna che è considerata intima e quindi non deve essere sentita: né, né recitazione o lettura ad alta voce in pubblico. Le protagoniste si filmano mentre cantano, mostrando solo una piccola parte del loro volto. Sui social ci sono diversi filmati in cui lecantano, accompagnati da hashtag come “La mia voce non è proibita” e “No ai”. Una delle canzoni più diffuse è “” in lingua pashtu.