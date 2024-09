Il 6 settembre TOMMASO DI GIULIO esce con SOLTANTO SE CI VA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024)DIè in uscita il 6con “se ci va”, il nuovo singolo che anticipa l’album “Dinosauri” in arrivo il 27Flamingo Management. “se ci va” è il nuovo singolo diDiDitorna con un nuovo singolo, “se ci va” in uscita il 6. Brano che anticipa l’uscita dell’album “Dinosauri” prevista per il 27. Link “Se Ci Va”: http://ada.lnk.to/seciva Cosa racconta il singolo “se ci va?” “se ci va” racconta di una coppia innamorata che deve fare i conti con la fine del mondo. Si tratta di un vero e proprio Armaggedon a lento rilascio, uno stillicidio molto simile a quello che tanti vivono come la condizione di vita contemporanea.