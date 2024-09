Ho un tumore Dramma in tv la famosa di Canale 5 già operata | l’annuncio dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)è arrivato con una storia instagram. Si vede un braccio con una flebo attaccata e una lunga scritta: “Ho unal seno”, spiega in poche parole. Una malattia che rappresenta la prima tra le neoplasie che colpiscono le donne. Secondo le stime AIRTUM-AIOM-Fondazione AIOM ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55.500 nuovi casi (55.000 donne e 500 uomini) didel seno. >> “Ci avete dato una brutta notizia”. Tristezza per i fan Fiorello, si è saputo solo ora: cosa sta succedendo Grazie, però, ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il continuo aumento dell’incidenza (+0,9 per cento ogni anno), didel seno oggi si muore meno che in passato, tanto che la mortalità ha fatto segnare un calo del 6 per cento nel 2020 rispetto al 2015.