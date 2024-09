Guardia di Finanza sequestrati 85 chili di droga durante i controlli estivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Ravenna, 3 settembre 2024 - Diciassette lavoratori scoperti a lavorare irregolarmente, oltre diciottomila prodotti nocivi per la salute dei consumatori ritirati, 8,5disequestrata, tre denunce e contestazioni di illeciti amministrativi. Sono questi alcuni dei numeri deieffettuatiil periodo estivo dalladiper prevenire illeciti economico finanziari. Nel dettaglio le Fiamme Gialle su 537 interventi hanno scoperto 17 lavoratori irregolari, mentre 34 sono state le ispezioni in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti, con il sequestro di oltre 18mila prodotti nocivi per la salute dei consumatori. Tre le denunce ad altrettante persone e contestazioni di illeciti amministrativi.