Firma Days a Baronissi | La Sindaca Anna Petta lancia un ultimo appello contro l’autonomia differenziata

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Su organizzazione del Circolo Cittadino del Partito Democratico ‘Marcello Torre’, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti nella raccolta firme per il Referendum Abrogativo. La raccolta firme ha attirato l’attenzione di persone con diverse sensibilità politiche, comprese quelle vicine al centrodestra, confermando come la proposta di referendum abrogativo stia trovando consenso trasversale. Durante il contatto con i cittadini, è emersa chiaramente la percezione diffusa che, vista da molti come un progetto politico targato Lega, rappresenti una minaccia all’integrità della Repubblica Italiana. Questo sentimento, condiviso da persone di diverse estrazioni politiche, riflette una preoccupazione profonda e radicata, che vede nell’unità nazionale un valore imprescindibile.