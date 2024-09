Fiorentina Adli | Se farò bene sul campo Deschamps mi noterà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) “Voglio convincere tutti che sono un giocatore di qualità. Se sulmisenza dubbio. L’obiettivo è migliorare giorno per giorno e ambientarmi nel minor tempo possibile. Per il momento penso solo alla”. Lo ha detto al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), Yacine, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della. Nella sua prima partita ha servito l’assist per il gol di testa di Gosens nel 2-2 con la: “A me piace giocare a calcio, ho giocato in quasi tutte le posizioni in, mi vedotra i due centrocampisti, ma sono pronto a giocare ovunque voglia mettermi l’allenatore”. Il 24enne centrocampista francese aggiunge: “Tutti conosciamoil lavoro di Palladino. C’è bisogno di tempo per capire cosa vuol il mister. La squadra crescerà tanto”.