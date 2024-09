Dal Tagikistan a Roma arrestato terrorista dell’Isis

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024- A seguito di specifici approfondimenti investigativi effettuati da personale della Polizia di Stato della DIGOS di, il GIP del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nella giornata di ieri, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del cittadino tagico S. I. (32 anni), membro attivo di un network europeo riconducibile all’organizzazione terroristica convenzionalmente denominata “Stato Islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan (ISIL-KP o ISKP)”, per concorso nel riciclaggio di autovetture e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi valido per l’espatrio. Lo straniero è attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Terni, in attesa di estradizione per il, a seguito dell’esecuzione del mandato di arresto internazionale, emesso il 16.04.