Contributi per i libri Al via le domande | | Pari opportunità a tutti È fondamentale

(Di martedì 3 settembre 2024) Al via domani la presentazione delleper iper idi testo messi a disposizione dalla Regione per gli alunni delle scuole medie e superiori. Per inoltrare le richieste c’è tempo fino al 25 ottobre. Il bando è scaricabile dal sito del Comune. Per poter ottenere i, gli studenti devono appartenere a famiglie che presentano un valore Isee, in corso di validità, fino a 15.748,78 euro. Ledevono essere presentate esclusivamente online attraverso l’applicativo Er.Go Scuola, collegandosi al link: https://scuola.er-go.it/ (nella pagina di primo accesso è disponibile una guida alla compilazione). L’accesso all’applicativo può essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale), la Cie (Carta d’identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi).