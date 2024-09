Caso Boccia Sangiuliano resiste e persiste | Mai un euro del ministero per i suoi viaggi l’ho ribadito a Meloni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Da giorni il ministro della Cultura Gennaroè al centro di unpolitico legato al ruolo di una donna di 41 anni, Maria Rosaria, che sostiene di essere una sua collaboratrice. La storia è cominciata il 26 agosto, quando sul suo profilo Instagramha pubblicato una foto che la ritrae accanto a, in cui ha scritto: «Grazie al Ministro della Cultura Gennaroper la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi»però ha replicato che la nomina era stata disposta dal ministro ma ancora non ratificata col relativo decreto per via di lungaggini burocratiche. E da allora continua a divulgare gradualmente documenti e atti che puntualmente smentiscono le versioni deldella Cultura, provando il fatto che fosse davvero coinvolta in attività istituzionali. Per alcuni giorninon ha commentato la vicenda.