Bomba d’acqua sulla città | alluvioni alberi caduti tutto bloccato

(Di martedì 3 settembre 2024) Unasi è abbattuta su Roma intorno alle 12 di oggi, colpendo diversi quartieri della Capitale e provocando numerosi disagi. Il temporale, arrivato all’improvviso su un cielo inizialmente velato, ha rapidamente allagato le strade, causando traffico e la caduta di rami in diverse aree della. I quartieri più colpiti Tra le zone più colpite dal maltempo si segnalano tutti i quartieri dell’ovest di Roma, da Monteverde a Portuense, passando per Bravetta, Pisana, Balduina e Massimina. Anche aree come Casal Lumbroso, Torrevecchia e Trionfale sono state interessate dalle forti piogge. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno una parte del centro storico, con interventi segnalati in via Angelo Emo, piazza Prati degli Strozzi, via Giulio Cesare e via Anastasio II, fino a Testaccio.