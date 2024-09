Basta spose accompagnate all’altare dai loro papà è il simbolo della consegna di una vergine minorenne al nuovo tutore | in Svezia la mozione per eliminare l’usanza patriarcale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Ledal? No, grazie. Una sacerdotessa e un membro laicoChiesa luterana svedese, Sara Waldenfors, pastore di Nylöse, e Jesper Eneroth, hanno presentato unaper chiedere di vietarlo. Il motivo? Si tratta di un’usanza relativamente nuova che, agiudizio, non è in linea con la tradizione ecclesiastica e con la eccezionalmente paritaria società svedese. Prima che questa usanza arrivasse, dicono, da Hollywood, gli sposi andavano assieme verso l’altare. Poi, nel 2010, persino la principessa Victoria, erede al trono, si fece accompagnare dal padre, Re Carlo XVI Gustavo, al suo matrimonio con il principe Daniel, nonostante questo rappresentasse una rottura con la tradizione svedese.